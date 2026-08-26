La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pidió la renuncia de su representante en Nayarit, José Rentería González. Así lo dio a conocer Alicia Bárcena a su paso por la Mañanera del Pueblo este 26 de agosto.

La titular de Semarnat explicó que la decisión derivó de los problemas ambientales y controversias en la entidad por permisos, concesiones y proyectos en zonas costeras como:

Playa Las Cocinas

Playa Los Burros

Bahía de Banderas y

Puerto Vallarta.

“Va a cambiar el representante nuestro en Nayarit. Lo estamos cambiando. Renuncia, dígamos. Le hemos pedido la renuncia, esa es la verdad” Alicia Bárcena. Semarnat

La diplomática no reveló quién ocupará el puesto de José Rentería -de edad desconocida- y tampoco lo responsabilizó de alguna irregularidad.

Alicia Bárcena expone problemas en Nayarit

Durante su intervención, Alicia Bárcena dejó claro que quien ocupe el cargo llevará a cabo acciones de restitución ambiental exigidas por activistas locales.

Así como resolverá conflictos pendientes como garantizar el acceso público a las playas y asegurar que cualquier proyecto turístico o intervención cumpla con legislación ambiental y las condiciones establecidas en las concesiones federales.

Siendo Playa Las Cocinas el primer punto de interés debido a que esta enfrenta un conflicto por la construcción de un muro de piedra y obras de enrocamiento por parte de la empresa Cantiles de Mita (filial de Grupo DINE), las cuales amenazan con privatizar el acceso público y dañar una zona de anidación de tortugas marinas.

Razón por la que en julio pasado, Semarnat determinó revocar una concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a la empresa Cantiles de Mita tras acreditar incumplimientos a las condiciones establecidas en el título de concesión.

Inspecciones de la dependencia coordinadas con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detectó la ejecución de obras e instalaciones que no habían sido autorizadas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.