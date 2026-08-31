La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, reveló durante la plenaria de Morena las reformas prioritarias que se impulsarán en el Congreso en el nuevo periodo de sesiones ordinarias.

Entre las iniciativas se encuentran un paquete anticorrupción y contra la doble nacionalidad.

Las reformas prioritarias de Morena para el Congreso que presentó Luisa Alcalde

Previo al inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, Luisa Alcalde presentó los diferentes paquetes de reformas e iniciativas que serán prioritarios para Morena.

La consejera jurídica destacó que, durante el periodo ordinario, que comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre, se deberá discutir y aprobar:

Paquete Económico 2027

Paquete Anticorrupción

Reformas para prohibir la doble nacionalidad

Reforma al IMSS-Bienestar

Reformas en materia familiar

Leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial

Ley de Feminicidios

Ley General de Equilibrio Ecológico

Luisa Alcalde resalta importancia de paquete anticorrupción a Morena

De acuerdo con Luisa Alcalde, el paquete anticorrupción consta de reformas a 19 leyes y la creación de dos nuevos ordenamientos en la materia.

Asimismo, resaltó que este paquete se trabajó en coordinación con:

Secretaría Anticorrupción

Tribunal de Justicia Administrativa

Auditoría Superior de la Federación

Con estas reformas, se busca fortalecer las facultades de fiscalización, así como impulsar el uso de la tecnología para vigilar en tiempo real el ejercicio del presupuesto, además de reforzar la transparencia en las contrataciones públicas, resaltó.

Por otra parte, destacó que la reforma al IMSS-Bienestar busca dotar al organismo de un marco jurídico integral que sustituya el esquema actual.

Esto basado en los decretos presidenciales y convenios entre la Federación y los estados para regular la coordinación presupuestaria e incorporación de nuevas entidades al sistema.