Enrique de la Madrid se registró al proceso interno de Va por México el 6 de julio en su aspiración a la candidatura presidencial en las elecciones 2024 y aseguró que quiere ser la opción de la gente pese a su militancia en el PRI.

En entrevista para Así las cosas, el priista dijo que se inscribió al proceso del Frente Amplio por México no sólo por él, sino por los mexicanos que “queremos y esperamos un México mucho mejor”.

Al inscribirse, Enrique de la Madrid deberá cumplir con los lineamientos del proceso del Frente Amplio como el resto de los aspirantes.

Cabe señalar que Enrique de la Madrid es uno de los 19 aspirantes iniciales que no se bajó de la contienda luego de dar a conocer los lineamientos.

Enrique de la Madrid aseguró que quiere que México pueda ser mejor pues “estamos en un país que se nos está cayendo a pedazos”.

Resaltó que su militancia en el PRI no es un punto en contra en el proceso interno de Va por México porque, pese a que no niega que su partido tiene “muchos negativos” en el país.

Sin embargo, aseguró que su partido tiene al menos el mismo respaldo de su militancia y simpatizantes como lo tiene el PAN actualmente.

“Yo tengo militancia priista, pero yo espero ser una de las cartas fuertes de este frente amplio y de los ciudadanos, porque si en algo yo me he esforzado, y creo que así me ve también la gente, es como una personas que tiene la capacidad de pasar por los diferentes partidos políticos y por la sociedad”

Enrique de la Madrid