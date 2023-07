Santiago Creel fue, como prometió, el primer aspirante en registrarse en el procedimiento de Va por México para elegir al coordinador del Frente Nacional por México, donde terminó llorando.

Luego de presentar su registro, Santiago Creel fue recibido con gritos de “presidente, presidente”, que el diputado aceptó con una sonrisa.

Luego de Creel, se registraron Xóchitl Gálvez y Gabriel Quadri, tras presentar los requerimientos expresados en los lineamientos del Consejo Organizador del Frente Nacional por México.

Durante su discurso tras el registro como participante en el proceso interno de Va por México, Santiago Creel no pudo evitar llegar al llanto.

Con la voz quebrada, compartió que hay dos pulseras de tela que no piensa quitarse durante sus recorridos para juntar las simpatías necesarias para continuar en el proceso.

Estas son, una cinta que se colocó en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando inició el proceso en contra de la institución con la reforma electoral, mientras que la otra es la que tiene los colores de su partido, el PAN.

Hablar sobre estos temas conmovió al aspirante a candidato presidencial de la oposición, Santiago Creel hasta las lágrimas, pues aseguró que son el recordatorio de que debe hacer todo por no defraudar a los militantes de su partido, así como a la ciudadanía como:

“Durante este proceso de campaña, no me voy a quitar dos cordones que tengo en la mano, de cintas que tengo puestas. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruirlo y la segunda es el azul y blanco de mi partido...Los colores de mi partido son los principios, los principios con los cuales me voy a conducir para que cada una de las mujeres hombre libres que están aquí y en todo el país se sientan orgullosos de su aspirante....

Santiago Creel