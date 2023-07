Gerardo Fernández Noroña, una de las corcholatas de Morena, declaró no tenerle miedo a Xóchitl Gálvez pues aseveró que: “en un debate la hago pinole”.

Así lo sostuvo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que la senadora panista será la candidata presidencial del Frente Amplio por México en las Elecciones 2024.

Este martes 4 de julio, durante una transmisión realizada desde Cancún, el aspirante a la candidatura afirmó Xóchitl Gálvez se ha olvidado de sus orígenes y del mismo pueblo.

De ser electa como candidata, la senadora deberá contender con alguna de las corcholatas que ya se perfilan como aspirantes presidenciales:

En las elecciones históricas del 2024, el Frente Amplio por México buscará contender por la presidencia y la gobernatura en 23 estados, mismo que Morena gobierna actualmente.

Xóchitl Gálvez concretó su registro la mañana de este martes, motivo por el que Gerardo Fernández Noroña, así como otras corcholatas, ya reaccionaron a su pronunciamiento.

El aspirante a coordinador nacional de la 4T, sostuvo que de ganar la encuesta interna de Morena, buscará un debate con Xóchitl Gálvez para demostrar que ella pertenece a la oligarquía.

Gerardo Fernández Noroña arremetió con que él podría “hacerla pinole” en un debate:

“En un debate la hago pinole a Xóchitl. A mí no me va a ganar la oligarquía, conmigo no van a poder porque yo en el debate soy implacable contra los adversarios y que sea mujer no evitará que yo sea implacable”

