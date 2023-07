Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, exigió la renuncia de Santiago Creel a su cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras su registro como aspirante presidencial.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la senadora Citlalli Hernández pidió a Santiago Creel presentar su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados con el fin de evitar que ocupe su cargo para promoverse como aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

“Ya no te aferres a lo imposible, y no me refiero a tu candidatura, me refiero a que no puedes ir por la vida registrándote en un proceso interno de tu partido, con miras a la Presidencia de la República y ser presidente de la Cámara de Diputados”, expresó Citlalli Hernández.

Al respecto, refirió que así como lo hicieron las llamadas corcholatas de Morena previo a su registro como aspirantes a la candidatura presidencial, debe hacerlo Santiago Creel por respeto a su investidura , a la presidencia del Congreso de la Unión y a la ley orgánica de la Cámara de Diputados.

“Por respeto a tu investidura, a la Presidencia del Congreso de la Unión, a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados te exijo como legisladora que renuncies, así como nuestros compañeros de la Cuarta Transformación” Citlalli Hernández. Senadora de Morena

Citlalli Hernández amenaza con destituir a Santiago Creel de la presidencia de la Cámara de Diputados si no renuncia

Citlalli Hernández amenazó a Santiago Creel con destituirlo de la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de que no renuncie por cuenta propia.

Recordó que la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados aprobaron el nombramiento del panista como presidente de la Cámara de Diputados en aras de la pluralidad política e imparcialidad .

Sin embargo, señaló que como representantes “de una gran mayoría del pueblo”, no permitirán que utilice su cargo para fines personales.

“Así es que renuncia o ejerceremos nuestra mayoría”, acotó la senadora.

“Como decimos en la cuarta transformación... el pueblo pone y el pueblo quita. Nuestra mayoría aprobó tu nombramiento como presidente de la Cámara de Diputados en aras de la pluralidad política e imparcialidad, pero también como representantes de una gran mayoría del pueblo, no vamos a permitir que utilicen tu cargo para fines personales. Así es que renuncia o ejerceremos nuestra mayoría” Citlalli Hernández

Diputado @SantiagoCreelM: como decimos en la 4T, “el pueblo pone y el pueblo quita”



Con nuestra mayoría legislativa y en aras de la neutralidad e imparcialidad política, acompañamos tu nombramiento como Presidente de la @Mx_Diputados. No uses tu encargo para fines personales.… pic.twitter.com/KFxX4cK33c — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) July 5, 2023

Santiago Creel se registra como aspirante presidencial de Va por México

Santiago Creel fue el primer aspirante de Va por México en registrarse en el proceso interno para obtener la candidatura presidencial opositora.

El pasado martes 4 de julio, Santiago Creel acudió al Comité de Organización del Frente Amplio por México para registrarse como posible candidato a la presidencia en 2024.

En ese momento, Santiago Creel reveló que está listo para presentarse con mucho gusto y convicción, por lo que auguró un triunfo sobre Morena.

Santiago Creel es de los aspirantes que desde un principio estuvo seguro de seguir en el proceso interno de la alianza Va por México conformada por el PRI, PAN, PRD y que nunca decidió bajarse a comparación de sus otros compañeros.

La alianza Va por México presentó su método para la elección de su candidato o candidata desde el pasado 26 de junio, pero a penas ayer 3 de julio definió fechas de inscripción y requisitos.

Aunque parte del método ya había sido revelado, así como algunos requisitos como la recolección de 150 mil firmas.

El Frente Amplio por México tomó cartas en el asunto, poco después de su derrota en el Estado de México, entidad con la que Morena gobernará 23 estados de la república mexicana.

También Morena ya se había adelantado a la alianza Va por México, ya que este partido ya tenía establecidos sus lineamientos para sus corcholatas desde antes.

Al momento sólo quedan 13 de los 19 aspirantes opositores a la candidatura presidencial de Va por México, entre ellos: