Carlos Herrera Tello, político mexicano originario de Zitácuaro, Michoacán, y actual militante de Movimiento Ciudadano, ha destacado por su trayectoria en la administración pública.

¿Quién es Carlos Herrera Tello?

Carlos Herrera Tello es un político mexicano originario de Zitácuaro, Michoacán, y uno de los perfiles más visibles de Movimiento Ciudadano en el estado.

Ha sido presidente municipal de Zitácuaro en dos periodos consecutivos y, desde abril de 2025, funge como delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán. En 2024 fue candidato al Senado por dicho partido.

¿Qué edad tiene Carlos Herrera Tello?

Carlos Herrera Tello nació el 17 de febrero de 1971 en Zitácuaro, Michoacán, hijo del arquitecto Roberto Herrera Medina (QEPD) y de Georgina Tello Viveros. Actualmente tiene 54 años.

¿Carlos Herrera Tello tiene esposa?

Carlos Herrera Tello está casado con María del Rosario Jasso Briseño, con quien comparte más de dos décadas de matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Herrera Tello?

Por su fecha de nacimiento, Carlos Herrera Tello es Acuario, signo del zodiaco que abarca del 20 de enero al 18 de febrero. Las personas bajo este signo suelen destacarse por su creatividad, energía y pensamiento independiente.

¿Carlos Herrera Tello tiene hijos?

Carlos Herrera Tello y su esposa María del Rosario Jasso Briseño tienen dos hijas.

¿Qué estudió Carlos Herrera Tello?

Carlos Herrera Tello es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de la Construcción.

Antes de dedicarse por completo a la política, se desarrolló en el sector empresarial y de la construcción, donde adquirió experiencia en gestión de proyectos y administración.

¿En qué ha trabajado Carlos Herrera Tello?

A lo largo de su carrera, Carlos Herrera Tello ha destacado tanto en el ámbito público como en el privado. Ha impulsado proyectos relacionados con el desarrollo económico, la salud pública y la gestión municipal en Michoacán.

Entre los cargos más relevantes que ha desempeñado se encuentran: