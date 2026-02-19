Emilio Barriga dio a conocer oficialmente que busca ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esto luego de que durante la tarde del miércoles 18 de febrero, la ASF presentó su convocatoria, con la intención de buscar el perfil de quien será su titular por los próximos 8 años.

Emilio Barriga presenta su postulación para buscar la titularidad de la ASF

La noche del miércoles 18 de febre

ro de 2026, Emilio Barriga reveló que contenderá por la titularidad de la ASF, toda vez que fue lanzada la convocatoria correspondiente por parte de dicho organismo.

Mediante un video en redes, Emilio Barriga recordó que renunció a su cargo como auditor especial para alcanzar esta postulación, con la intención participar en condiciones de equidad, además de preservar así la “neutralidad técnica”.

Barriga señaló que la ASF es importante para la confianza pública, toda vez que es la encargada de analizar el gasto que realizan las instituciones de nuestro país.

Para ello, el exfuncionario destacó que fue el responsable de modernizar los sistemas de recaudación en la Ciudad de México (CDMX), mejorando así también los niveles de recaudación.

Emilio Barriga externó toda su confianza a que los Diputados lo elegirán como el perfil idóneo para el puesto, apelando a su 25 años de experiencia en la rendición de cuentas del gasto público.