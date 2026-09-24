Emiliano Rojas, joven militante de Morena, discutió con Karla Ayala, del PRI, al asegurar que el partido tricolor ha votado en contra de los programas sociales dirigidos a los jóvenes.

Durante la mesa de debate de jóvenes organizada por López-Dóriga, Emiliano Rojas afirmó que “un voto al PRI, es un voto en contra de los programas sociales”, pues ha buscado retirarlos.

Programas sociales y votos al PRI desatan discusión entre Emiliano Rojas y Karla Ayala

De frente a las elecciones de 2027, en las que se renovarán los curules del Congreso de la Unión, Emiliano Rojas habló a los jóvenes y les pidió recordar que el PRI se opone a los programas sociales.

Programas sociales (Gobierno de la Ciudad de México / Cuartoscuro)

Emiliano Rojas señaló que, en los últimos ocho años, el PRI y el PAN han votado en contra de los programas sociales dirigidos a los jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Karla Ayala, joven militante del PRI, contestó a Emiliano Rojas y le pidió recordar que el partido tricolor fue quien creó y comenzó a implementar los programas sociales en el país.

En el debate, la priísta enfatizó que los programas sociales son un derecho constitucional pagado por los impuestos de todos los mexicanos, no un regalo de ningún partido ni atribuible a Morena.

Tras esto, Karla Ayala cuestionó a Morena por su agenda legislativa, que impulsa iniciativas secundarias mientras el país sufre por desabasto de medicamentos, falta de vacunas, inseguridad y violencia hacia las mujeres.