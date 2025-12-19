La presidenta de México, Claudia Sheinabaum, compartió en la mañanera del pueblo del 19 de diciembre la población en pobreza y clase media del año 2000 al 2024, destacando los programas sociales.

La mandataria sostuvo que la muestra de que hay más gente en la clase media, según mediciones mundiales, es muestra de los derechos que ha dado la 4T.

Claudia Sheinbaum defiende los programa sociales, descartando “asistencialismo”

Claudia Sheinbaum cumplió con mostrar una comparativa de varios sexenios sobre los programas que da el gobierno, tomando desde el 2000 con Vicente Fox Quesada al 2024 con Andrés Manuel López Obrador.

Con estadísticas capturadas por el Bando Mundial, fue que Claudia Sheinbaum sostuvo que México ha incrementado la población en clase media desde que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegó a la presidencia.

“La clase media, según el Banco Mundial, en el año 2000 era 18.1 por ciento y en pobreza 52.9 por ciento (...) En 2002 es la primera vez que en México hay más personas en clase media con 33.2 por ciento y 27.4 por ciento en pobreza”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Según la explicación de la presidenta, lo que ocurrió en México en los últimos años, fue que hubo “cuarta transformación”, asegurando “derechos, no asistencialismo”.

“¿Qué ocurrió en México? Se llama cuarta transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programas de bienestar. ¡Derechos!, no programas asistencialistas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Finalmente, Claudia Sheinbaum confirmó que el objetivo es “que siga la cuarta transformación”.