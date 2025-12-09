La presidenta Claudia Sheinbaum no cree que los programas del Bienestar que se ofrecen en la Cuarta Transformación sean los mismos a los programas sociales que se entregaban en sexenios anteriores.

“Podemos hacer una revisión de cuál es el objetivo, cuántos recursos se destinaban y porqué son fundamentales para el bienestar de la población”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por ello, la presidenta de México explicará las diferencias entre los programas sociales y del Bienestar, luego de que un video de Carlos Salinas de Gortari en la Universidad Virtual Tec de Monterrey de 2011 se hiciera viral en diciembre de 2025.

Claudia Sheinbaum hablará de las diferencias entre los programas sociales y del Bienestar

En la conferencia mañanera del 9 de diciembre de 2025 se emitió una crítica de Carlos Salinas de Gortari en la Universidad Virtual Tec de Monterrey que data de 2011 a los programas sociales.

Claudia Sheinbaum defendió los programas del Bienestar que Morena ha entregado en los sexenios de la Cuarta Transformación.

Bajo el argumento de que los programas del Bienestar “son derechos” que los mexicanos tienen, la presidenta de México prometió mostrar comparativos el 10 de diciembre en la mañanera del pueblo.

Para Claudia Sheinbaum “es una visión distinta” la que tienen los programas del Bienestar a los programas sociales que tenían otros gobiernos de México.

Por ello, argumentó que presentaría los programas desde Carlos Salinas de Gortari hasta los “programas del Bienestar de la 4ta transformación”.

Claudia Sheinbaum aclarará en mañanera los programas sociales y del Bienestar (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Carlos Salinas de Gortari critica programas sociales del gobierno

Claudia Sheinbaum debatirá sobre la crítica que Carlos Salinas de Gortari hizo en 2011 a los programas sociales del gobierno que no estaban bien focalizados.

A la perspectiva del expresidente de México, lo que brindaban los programas que no estaban bien enfocados en un grupo era que las personas se convirtieran en “dependientes del estado”.

Asimismo, Carlos Salinas de Gortari señaló que programas sociales que daban a todos sin distinción llevaban a “la no participación cívica de los beneficiarios” además de que no incentivan el empoderamiento de “esos grupos sociales”.