El Partido Acción Nacional (PAN) trata como apestado a Genaro García Luna; “nunca fue miembro del partido”, fue lo que dijo el diputado federal panista, Jorge Romero.

Este 23 de febrero, a dos días de que Genaro García Luna fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, las reacciones al veredicto continúan surgiendo y en esta ocasión fue el coordinador del grupo parlamentario PAN, Jorge Romero.

Cuestionado por la prensa en la Cámara de Diputados, el legislador panista defendió a su partido y dijo que no se puede juzgar a “toda una institución” por las acciones de Genaro García Luna, quien “nunca fue miembro del partido”.

Por ahora se desconoce la sentencia que se impondrá a Genaro García Luna, pero esta se dará a conocer en junio de 2023.

Para llegar a un veredicto, el jurado escuchó los testimonios de los testigos presentados por la Fiscalía Este de Nueva York. Así fue el día a día del juicio contra Genaro García Luna.

Jorge Romero asegura que veredicto contra Genaro García Luna no afecta al PAN

En la breve entrevista que ofreció, Jorge Romero dijo que el veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna no afecta al PAN.

“Como partido, más allá que como grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, estamos muy conscientes de que ya resolvió una Corte, nos apena que haya sido una corte de otro país, pero decimos con claridad que quien acaba de ser sentenciado no es, no fue, nunca fue miembro del PAN”. Jorge Romero

El diputado del PAN dijo que no se puede juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo y menos si Genaro García Luna no estuvo afiliado al PAN.

“El Estado de Derecho tiene que funcionar y si allá funcionó, que así sea, pero también que se haga justicia en el país en todos los demás caso que se tienen comprobados que incluso han influido en elecciones respecto a la participación del narcotráfico en apoyo explícito a partidos políticos. Ojalá que lo que pase allá, también pase acá”, dijo.

A Jorge Romero le preguntaron si la culpabilidad de Genaro García Luna afecta de alguna manera al PAN, y su respuesta fue: “en lo más mínimo”.

#VIDEO | Jorge Romero defiende a su partido: 'García Luna nunca fue miembro del PAN'@JorgeRoHe dijo que no afecta al PAN la culpabilidad del exsecretario de @FelipeCalderon, y pidió que “también se haga justicia en el país" por otros "casos comprobados" de vínculos con el narco pic.twitter.com/qOwPDTb09M — LA OCTAVA (@laoctavadigital) February 23, 2023

Lo anterior, reiteró, porque el ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderon, no fue miembro del PAN y que si bien, fue parte de un gobierno panista, el ex presidente ha declarado que no tenía conocimiento de las acciones de García Luna .

“Tanto que no salió su nombre en el juicio”, dijo Romero pese a que en el día 12 del juicio contra Genaro García Luna, Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit reveló que Felipe Calderón y su entonces secretario de Seguridad tomaron bando a la facción del Chapo Guzmán.

El diputado del PAN dijo que decir que Genaro García Luna nunca fue miembro del partido no es “lavarse las manos”.

Hasta el momento, han sido pocos los panistas que han reaccionado al veredicto de culpabilidad del “super policía” de Felipe Calderón.

Sin embargo, entre este reducido grupo, se encuentran los ex presidentes panistas: Calderón y Vicente Fox; el primero salió a defender la guerra contra el narcotráfico y a decir que su “estrategia de seguridad” no dependía de un solo hombre.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (Diego Simón Sánchez / Diego Simón Sánchez)

Mientras que Fox prefirió insistir en sus críticas al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).