El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves 28 de mayo la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Candidaturas.

De acuerdo con la información, esta comisión estará bajo la dirección del Instituto Nacional Electoral (INE) y tendrá como objetivo prevenir que existan candidatos con posibles vínculos delictivos.

Cámara de Diputados avalan en lo general y particular reforma que crea Comisión de Verificación de Candidaturas

Con 271 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

El dictamen de reforma propone que la comisión esté integrada por cinco consejeras o consejeros electorales y que se instale como un órgano técnico permanente del INE a partir de este periodo electoral.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma para crear esta comisión continuará su trámite legislativo en el Senado, donde será discutida y votada en los próximos días.

Cuál es la función de la Comisión de Verificación de Candidaturas; Diputados aprueban su creación

De frente a las elecciones de 2027, la reforma, impulsada por Claudia Sheinbaum, fue avalada por la mayoría de la Cámara de Diputados durante el periodo extraordinario de sesiones.

Sheinbaum responde a Guadalupe Taddei ante propuesta para bloquear al crimen organizado en elecciones (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La función de Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será coordinarse con autoridades de seguridad para realizar un análisis de riesgo sobre los perfiles de personas aspirantes.

El mecanismo será voluntario para los partidos políticos y para las candidaturas independientes. Los institutos políticos podrán enviar los nombres de sus aspirantes para que sean revisados antes de su registro formal.

Los resultados de las investigaciones no serán públicos y únicamente se comunicarán a los partidos de quienes hayan solicitado la evaluación, bajo criterios de estricta confidencialidad.