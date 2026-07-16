¿Seguirá lloviendo en México? Sí, sin embargo, la intensidad se reducirá en los próximos días a causa de El Niño, fenómeno que preocupa a nivel nacional e internacional.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), una vez más, informó que El Niño tiene 81% de probabilidades de volverse un evento ”muy fuerte".

La intensidad aumentará en otoño e invierno por lo que será muy notable en México el cambio de clima a finales de año.

Basándose en esta información, el Sistema Metereológico Nacional (SMN) indica que en julio y agosto reducirán las precipitaciones, pero en septiembre las lluvias volverán y no pararán.

“Ya para septiembre y octubre esperemos que las lluvias regresen. Nuevamente, recordemos que septiembre es el mes con mayor actividad ciclónica” Fabián Vázquez Romaña. SMN

Comportamiento de El Niño (Sistema Metereológico Nacional )

Estados en los que El Niño tendrá mayor impacto

En el Norte y Centro de México, El Niño tendrá mayor impacto, por lo que estos son los estados que registrarán lluvias intensas:

Zacatecas

Durango

Tamaulipas

Sinaloa

Nuevo León

Coahuila

Sonora

Baja California Norte

Actividad por mes:

Octubre: lluvias normales o por arriba del promedio

Noviembre: lluvias normales o arriba del promedio con mayor actividad de los frentes fríos

Diciembre: lluvias normales o arriba del promedio con mayor presencia de frentes fríos.

Advierten de un comportamiento inusual de El Niño

Aunque los expertos prevén un aumento de precipitaciones a causa de El Niño, descartan lluvias extremas, básicamente estarán arriba del promedio.

No obstante, el evento se ubicará entre los más intensos rivalizando con El Niño de 1997-1998 , el cual provocó 23 mil muertes en desastres meteorológicos.

Afectaciones por lluvias intensas (Cortesía)

Emily Becker, científica de la Universidad de Miami, adelantó que su comportamiento será bastante extremo. “No es algo sin precedentes, pero sí muy inusual”, citó.

“El Niño” se formó el mes pasado, pasó rápidamente de fase débil a moderada con indicios de fortalecimiento para los próximos meses.

Las temperaturas del océano registran máximos históricos para esta época del año, en parte por las decisiones del ser humano, cuyas acciones ha contribuido al cambio climático.