El fenómeno de El Niño alcanzará su máxima intensidad en diciembre de 2026, informó Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Estamos esperando que con esta tendencia, justo en el pico de la temporada de lluvias, entre septiembre y octubre, estemos alcanzando ya la fase de El Niño muy fuerte, y el pico lo vamos a estar alcanzando por ahí de diciembre” Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN

Durante la conferencia matutina del 9 de julio de 2026, el titular del SMN detalló el impacto que tendrá El Niño en México desde julio de 2026 hasta abril de 2027, periodo en el que influirá en las lluvias, la actividad de ciclones tropicales, los frentes fríos e incluso en la presencia de ondas de calor.

¿Cuándo terminará el fenómeno de El Niño en México?

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, El Niño es un fenómeno de larga duración que suele extenderse entre nueve y doce meses, aunque ya existe una estimación sobre cuándo comenzará a perder fuerza.

Desde julio de 2026 y hasta abril de 2027, este fenómeno influirá en las condiciones meteorológicas del país. Su punto de mayor intensidad se espera en diciembre de 2026 y posteriormente comenzará un proceso gradual de debilitamiento.

"Es un evento que es muy largo... porque va a abarcar toda la temporada de lluvias, todo el verano, todo el invierno, toda la primavera del 2027 y después ya comenzará a disiparse" Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN

Esto significa que, una vez transcurridas la temporada de lluvias, el invierno y la primavera de 2027, El Niño comenzará a disiparse y dejará de influir de manera significativa sobre México.

Así afectará El Niño a la temporada de ciclones tropicales en México

El principal impacto de El Niño sobre la temporada de ciclones tropicales se observará en el océano Pacífico, donde el aumento de la temperatura del mar favorecerá la formación de más sistemas.

En contraste, en el océano Atlántico y el mar Caribe se espera una menor actividad ciclónica debido al incremento de los vientos en la región, aunque las autoridades precisaron que la temporada seguirá siendo más activa que en otros años.

"Si estamos considerando que las temperaturas del Océano Pacífico van a ser mucho más cálidas, esto es combustible para los ciclones tropicales y por eso estamos pronosticando una correlación directa entre la cantidad de ciclones. Si está más cálido, vamos a tener más huracanes en el Océano Pacífico, pero esto ocasiona que los vientos del Caribe sean muy intensos y, por eso, la cantidad de ciclones tropicales aquí baja. Vamos a ver que el Pacífico va a estar muchísimo más activo, al menos en el pronóstico” Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN

Para la temporada 2026, el pronóstico de Conagua contempla:

Océano Pacífico: entre 18 y 21 ciclones tropicales.

Océano Atlántico: entre 11 y 15 ciclones tropicales.

No obstante, las autoridades aclararon que estos pronósticos no permiten determinar cuántos ciclones impactarán directamente en territorio mexicano, sino únicamente estimar que la actividad ciclónica será más intensa, especialmente en el Pacífico.