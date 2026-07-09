Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño en México y dio a conocer el pronóstico previsto de julio de 2026 a abril de 2027, periodo en el que se esperan cambios importantes en las lluvias, la actividad de frentes fríos y las ondas de calor.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 9 de julio, el funcionario explicó que el aumento de la temperatura global, asociado al calentamiento del planeta, favorece el desarrollo de fenómenos meteorológicos como El Niño y La Niña, los cuales tendrán efectos sobre las condiciones climáticas del país en los próximos meses.

“Lo que ha hecho muy mediático este evento de El Niño es que únicamente hemos tenido tres o cuatro eventos muy fuertes: en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Hipotéticamente estamos pronosticando que se presente nuevamente esta condición” Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN

Conagua prevé que El Niño se fortalezca durante la temporada de lluvias

De acuerdo con la Conagua, el incremento de la temperatura del océano registrado durante los últimos dos meses ha generado las condiciones para el desarrollo de El Niño, fenómeno que podría intensificarse conforme avance la temporada de lluvias.

Fabián Vázquez Romaña señaló que el pronóstico indica que El Niño alcanzaría la categoría de muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, mientras que su máxima intensidad se registraría durante diciembre.

“Estamos esperando que con esta tendencia, justo en el pico de la temporada de lluvias, entre septiembre y octubre, estemos alcanzando ya la fase de El Niño muy fuerte, y el pico lo vamos a alcanzar por ahí de diciembre. Es un evento muy largo porque abarcará toda la temporada de lluvias, todo el verano, todo el invierno y toda la primavera de 2027; después comenzará a disiparse" Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN

Así será el pronóstico por El Niño para México de julio de 2026 a abril de 2027

En parte de este pronóstico que tiene la Conagua hacia el fenómeno de El Niño el los próximos meses lo establece por áreas e intensidad de lluvias, frentes fríos y ondas de calor de la siguiente manera:

Julio 2026: Lluvia menor al promedio en el Noreste

Agosto 2026: Lluvia menor al promedio en el Noreste, Sur y Sureste

Septiembre 2026: Lluvia en condiciones normales

Octubre 2026: Lluvia en condiciones normales o por arriba del promedio

Noviembre 2026: Lluvia en condiciones normales o por arriba del promedio y mayor actividad de Frentes Fríos que el promedio

Diciembre 2026: Lluvia en condiciones normales o por arriba del promedio y mayor actividad de Frentes Fríos que el promedio

Mientras que para el siguiente año 2027 se espera que el fenómeno de El Niño afecte: