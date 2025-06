Brenda Quevedo Cruz, la otra mujer inculpada y detenida por el Caso Wallace, tiene 18 años detenida pero sin custodia por la muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace.

Quevedo Cruz podría obtener su libertad pronto, pues se ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, a quien señaló Miranda de Wallace como una de las principales responsables de la muerte de su hijo.

Ahora, con la determinación de que la confesión de Juana Hilda González Lomelí no puede ser considerada ya que fue obtenida con tortura, Brenda Quevedo Cruz está cerca de recuperar su libertad.

Por ello, aquí te contamos quién es Brenda Quevedo Cruz, así como:

Brenda Quevedo Cruz es la otra mujer inculpada y detenida en el caso Wallace, además de Juana Hilda González Lomeí.

Brenda fue involucrada en el caso de la muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Wallace Miranda en 2005.

La implicada a través de testimonios obtenidos por medio de tortura, tiene 18 años privada de su libertad sin una sentencia; ahora está “esperando lo mejor en esto” y tiene la intención de reunirse con su familia pronto, aseguró en entrevista para Gabriela Warkentin.

Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos en 2007, cuando tenía 26 años; actualmente ya tiene 44 años de edad.

Ya que no se conoce la fecha de cumpleaños de Brenda Quevedo Cruz, no se puede saber bajo qué signo zodiacal nació.

Brenda Quevedo Cruz se casó en Estados Unidos con un hombre originario de dicho país; sin embargo, se divorció en medio del proceso de defensa en cortes estadounidenses.

En entrevista para Sin Embargo, Quevedo Cruz resaltó que 4 días después de su divorcio fue deportada y trasladada a México en un avión privado del gobierno mexicano.

Brenda Quevedo Cruz compartió que estuvo casada mientras se encontraba en Estados Unidos, país donde permaneció por 3 años antes de ser deportada a México; sin embargo, se desconoce si tiene hijos.

Brenda Quevedo Cruz estudió Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Latinoamericana, carrera que concluyó en 2003; sólo 2 años antes de ser implicada en el Caso Wallace.

Brenda Quevedo Cruz vivió 2 años en Londres, Inglaterra, donde se encontraba trabajando; en 2005 regresó a México para terminar con sus trámites de titulación y visitar a su familia y amigos, recordó en entrevista para Gabriela Warkentin.

En la Ciudad de México, conoció a Jacobo Tagle, otro de los implicados por Isabel Miranda de Wallace y el testimonio obtenido por tortura que dio Juana Hilda González Lomelí; 6 meses después empezó su pesadilla.

Brenda viajó a Estados Unidos, donde trabajaba como mesera, cuando una tía le compartió que la casa de su mamá había sido cateada; así fue como se enteró de que era investigada en el caso Wallace.

“A mí me detuvieron en Estados Unidos luego de 3 años de que empezaran a compartirse los espectaculares. Me extraditan, llego a Santiaguito en Almololla de Juárez. Ahí fue la primera agresión que tuve”

La otra mujer inculpada y detenida por dicho caso resaltó que en ese momento intentaron que confesara su participación pero “no pudieron llevarse la automincriminación firmada porque se metieron otros guardias que yo creo que no sabían” mientras la agredían.

Luego, fue trasladada a las Islas Marías, donde estuvo 5 meses; lugar donde, asegura, fue víctima de la “peor agresión” que sufrió a manos de las autoridades.

"Me trasladan a Islas Marías, ahí otra cosa porque me llevan a una zona de sentenciados…a la semana y media me llevan a una casa de la marina y me vuelven a agredir entrando, muchas personas a hacerme muchas cosas y mucho más fuerte que la primera agresión…esa ha sido la peor agresión”

Brenda Quevedo Cruz