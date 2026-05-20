La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena solicitó la baja de Sergio Mayer del padrón de militancia tras su renuncia al partido.

El organismo señaló que el diputado federal no atendió ninguna etapa del procedimiento instaurado en su contra por afectar la imagen del movimiento, al pedir licencia para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

La CNHJ destacó que Sergio Mayer antepuso intereses personales sobre los principios de Morena y pidió excluirlo de cualquier proceso interno de selección de candidatos.

Morena pide dar de baja a Sergio Mayer de su padrón

Morena compartió a la militancia y simpatizantes del movimiento su solicitud para dar de baja del padrón a Sergio Mayer.

La CNHJ señaló que Sergio Mayer no atendió ninguna de las etapas procesales que inició esta comisión de Morena luego de que pidiera licencia para participar en un reality show.

Asimismo, resaltó que dicha acción provocó un Procedimiento Sancionador de Oficio contra el diputado federal el pasado 24 de febrero.

Asimismo, la CNHJ resaltó que, al interponer sus intereses personales sobre los principios del partido, afectó la imagen del movimiento.

“El 24 de febrero de la presente anualidad, se inició un Procedimiento Sancionador de Oficio en contra del C. Sergio Mayer Bretón, en su calidad de Diputado Federal, por la afectación a la imagen del partido-movimiento tras pedir licencia para ingresar a un reality show e interponer intereses personales sobre los principios del partido” CNHJ de Morena

Por este procedimiento, le fueron suspendidos sus derechos partidarios a Sergio Mayer; sin embargo, no atendió ninguna de las etapas del procedimiento instaurado en su contra.

CNHJ pide excluir a Sergio Mayer como candidato de Morena

Ahora, al tener conocimiento de que Sergio Mayer presentó su renuncia a la militancia de Morena antes de la resolución de su procedimiento, la CNHJ determinó solicitar su baja del padrón.

Por otra parte, señaló que también solicitará que Sergio Mayer sea excluido de cualquier proceso de selección de Morena para ser candidato a cualquier cargo de elección popular.