La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este miércoles 24 de julio su cumpleaños y aprovechó la ocasión para agradecer las felicitaciones que recibió a través de redes sociales.

Mediante un mensaje publicado en sus cuentas oficiales, Claudia Sheinbaum compartió una fotografía en la que aparece acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, durante una comida.

En la publicación, la mandataria informó que pasó parte de la jornada disfrutando de un plato de pozole rojo, el cual identificó como su comida favorita.

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