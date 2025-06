¿Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México cobrará la Pensión Mujeres Bienestar por su cumpleaños 63?, mañana 24 de junio es su celebración.

El próximo martes 24 de junio es el cumpleaños número 63 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta de México llegó a su cargo a los 62 años de edad, y ahora con sus 63 años, podría entrar dentro del programa Pensión Mujeres Bienestar; conoce qué dijo al respecto.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del lunes 23 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si cobraría la Pensión Mujeres Bienestar por su cumpleaños 63.

Mañana 24 de junio es el cumpleaños de la presidenta de México, día que cumplirá 63 años de edad, los mismos que son parte de los requisitos para poder acceder al programa social de la Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión Mujeres Bienestar: Estas beneficiarias no verán el depósito de mayo-junio

En su respuesta, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que aún no había pensado en si entraría al programa, impulsado por su Gobierno de la Pensión Mujeres Bienestar.

“Ah sí, ya llovió (...) No, no lo he pensado”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México