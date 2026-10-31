Grecia Quiroz compartió un mensaje dedicado a Carlos Manzo, a casi un año del asesinato del entonces alcalde de Uruapan en el Festival de las Velas por el Día de Muertos.

He aprendido muchas cosas, pero no sé si un día aprenda a vivir sin ti, le he preguntado a Dios por qué tú, por qué a ti, si tú solo querías un México lleno de paz para nuestros hijos y para miles de familias Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

La actual alcaldesa contó cómo ese hecho cambió radicalmente la vida de su familia, mencionando que sus hijos siempre preguntan por él y conocen bien al hombre que fue en vida.

Grecia Quiroz también resaltó la trayectoria política de Carlos Manzo y reiteró que no dará un paso atrás en la consolidación de su proyecto político que inició con el Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz recuerda como un “político incomodo” a Carlos Manzo

En redes sociales, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que su hogar jamás volvió a ser el mismo desde el 1 de noviembre del 2025, cuando sujetos armados terminaron con la vida de Carlos Manzo.

El mensaje de Grecia Quiroz para Carlos Manzo a casi un año de su asesinato (Especial)

Quiroz mencionó que el día de los hechos, el entonces alcalde estaba pendiente de los preparativos por el Festival de las Velas que se celebra cada año en Uruapan.

Aún recuerdo que un día como hoy 31 de octubre estabas muy al pendiente de los preparativos del festival. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Además, mencionó la carrera política de Carlos Manzo e indicó que siempre fue un personaje incómodo para los políticos tradicionales que, según sus palabras, nunca comprenderán el valor de servir a México.

Me queda claro que tu luz encandiló a muchos y que siempre fuiste incómodo para los políticos tradicionales y acartonados como tú les decías, siempre decías que esos políticos de traje y de cuello alto jamás entenderían lo que significaba el verdadero valor de poder servir. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz concluyó su mensaje agradeciendo a Carlos Manzo, recordándolo como un hombre de valores y convicciones, y añadió que seguirá trabajando: “Vamos a seguir topando, como decías, sin rajarnos y ni un paso atrás”.

Carlos Manzo tu nombre quedará grabado por siempre en la historia de México aunque a muchos les duela y aunque uno que otro siempre serán solo tu sombra, tú siempre TRIUNFASTE como te lo decía tu papá. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo

El domingo 1 de noviembre de 2026 se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado a balazos durante las celebraciones del Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos.

El mensaje de Grecia Quiroz para Carlos Manzo a casi un año de su asesinato (Especial)

El homicidio ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:10 horas, cuando Manzo participaba en un evento público en el Centro Histórico de Uruapan.

A casi un año del hecho, Grecia Quiroz convocó a una marcha por la justicia y la paz para este domingo 1 de noviembre en Uruapan, programada para iniciar a las 10:00 horas en el monumento a Lázaro Cárdenas.