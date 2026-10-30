A casi un año del crimen, Juan Manzo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán investigar a Grecia Quiroz tras la detención de Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan.

Es una detención que evidencia la falta de colaboración de muchos que se decían amigos de mi hermano Carlos (Manzo) y que ahora son funcionarios del gobierno municipal de Uruapan. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

En su denuncia, el hermano de Carlos Manzo calificó como “llamativa” la presunta defensa de Grecia Quiroz hacia Rosa Alejandra Vargas, pese a su vínculo con supuestos miembros del CJNG.

Juan Manzo acotó que la ahora detenida era tía de Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”, y de Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”, ambos vinculados con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Caso Carlos Manzo: detienen a Rosa Alejandra Vargas en Uruapan (Fiscalía de Michoacán )

Juan Manzo acusa irregularidades; pide a la FGE indagar la actuación de Grecia Quiroz

En entrevista con Radio Fórmula, Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, solicitó expresamente a la FGE de Michoacán investigar a Grecia Quiroz, debido a lo que calificó como “una serie de irregularidades” en las investigaciones.

Ya lo he mencionado, me parece que la Fiscalía debe quitarse esa precaución, esa reserva, de poder llegar verdaderamente a quienes están fomentando este encubrimiento. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

Juan Manzo comentó que le parece llamativo que, según él, Grecia Quiroz haya evitado tres veces que Rosa Alejandra Vargas, acusada del encubrimiento en la investigación del asesinato del exalcalde, declarara sobre el homicidio de Carlos.

“Como ha sucedido con otros funcionarios, la idea era no presentarse a declarar”, afirmó, mientras señalaba el parentesco de la detenida con personas vinculadas a actividades criminales.

Además, comentó que él mismo ha ejercido presión para que se investigue a personas del Ayuntamiento de Uruapan que podrían haber estado relacionadas con los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2025.

En ese contexto, Juan Manzo volvió a lanzar sus acusaciones contra la alcaldesa de Uruapan, debido a su presunto encubrimiento y negativa a entregar el teléfono celular de Carlos Manzo.