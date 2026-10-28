Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, aseguró que las personas señaladas como su círculo cercano por Juan Manzo no tienen relación con el crimen organizado.

La viuda de Carlos Manzo aseguró que las personas mencionadas han colaborado con las autoridades en la investigación y no las han acusado de nada.

“Los compañeros que Juan Manzo comenta… no hay absolutamente nada que la autoridad les señale, ningún tipo de vinculación con la delincuencia organizada, eso lo dicen las autoridades, no lo digo yo, no es mi palabra contra la suya…” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz pide a Juan Manzo evitar conflictos familiares por caso de Carlos Manzo

Grecia Quiroz pidió a Juan Manzo evitar temas personales y familiares ya que dijo ello no ayuda a esclarecer el homicidio de Carlos Manzo.

Destacó que cada uno ha llevado su duelo como familiar, pero que cada uno debe llevarlo en lo individual.

Grecia Quiroz señala a Juan Manzo de reunirse con “personas malas”

Antes de pedir no mencionar temas personales o familiares, Grecia Quiroz acusó que quien sí tiene vínculos con “personas malas”, es Juan Manzo.

Señaló que hay videos por el caso de un levantamiento a una persona y que incluso hay denuncia contra Juan Manzo en la Fiscalía General de la República (FGR).

Juan Manzo enlista cercanos a Grecia Quiroz ligados al crimen de Carlos Manzo

Juan Manzo señaló a al menos cinco personas libres, y otros cuatro detenidos, de ser cercanos a Grecia Quiroz y estar implicados en el crimen de Carlos Manzo: