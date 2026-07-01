Ciro Gómez Leyva agradeció a Veronica Malo por su análisis luego de la amenaza de demanda que hizo Israel Vallarta al periodista en su espacio informativo.

El periodista resaltó el apoyo que tuvo de la gente luego de la entrevista que intentó tener con Israel Vallarta y el derecho de réplica que dio en el mismo espacio.

Asimismo, agradeció a Pablo Hiriart por pronunciarse respecto al enfrentamiento que hubo también con la esposa de Israel Vallarta, Mary Sáinz.

“Muchas gracias a Verónica Malo en SDPnoticias, a Pablo Hirirat en La Aurora México por sus textos por lo que se vivió aquí” Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva agradece a Verónica Malo por su mensaje en el caso Israel Vallarta

Ciro Gómez Leyva agradeció a Verónica Malo por su columna “Vallarta contra Ciro: mucho escándalo, poco derecho” donde recuerda la amenaza contra la libertad de expresión.

“Gracias a Verónica Malo… sobre todo en momentos de tensión de nerviosismo” Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva reiteró que ha expresado en diversas ocasiones su opinión de lo que cree que hizo Israel Vallarta “de acuerdo con la reconstrucción real de los hechos, no de lo que se hizo real y erróneamente para la televisión”

El periodista resaltó el texto de Verónica Malo, donde la columnista de SDPnoticias reitera que se trata de una amenaza para sentar un precedente y que los comunicadores piensen en el costo de cubrir casos como el de Vallarta.

Asimismo, aseguró que si llega a ser demandado por Israel Vallarta, se enfrentará a dichas acusaciones como corresponde, de manera legal.

Cabe señalar que Ciro Gómez Leyva también agradeció a las personas que se le acercaron durante el partido México vs Ecuador para mostrarle su apoyo tras la entrevista a Vallarta.

“Antes que nada, de corazón los abrazo a la cantidad de gente que se acercó a comentarme la entrevista del lunes con Israel Vallarta, muchas gracias” Ciro Gómez Leyva

“Nunca hemos hecho una campaña contra el señor Vallarta”, reitera Ciro Gómez Leyva

Por otra parte, Ciro Gómez Leyva reiteró que nunca ha hecho alguna campaña en contra de Israel Vallarta y que, cuando ha tocado el tema, ha sido de forma noticiosa o por las críticas hacia su opinión sobre el caso.

“Nunca hemos hecho una campaña contra el señor Vallarta, simplemente cuando tocamos el tema, muchas veces porque gente que apoya al señor Vallarta nos critica. Lo que hemos dicho es que creemos en los testimonios de las víctimas y la verdad de una jueza o un tribunal no significa la verdad histórica” Ciro Gómez Leyva

Asimismo, resaltó que, como dice Verónica Malo, la sentencia que derivó en la libertad de Israel Vallarta se basa en los vicios de su detención pero en ningún momento lo declara inocente.

Veronica Malo plantea en su columna que que el posible enfrentamiento legal entre Israel Vallarta y Ciro Gómez Leyva no debe verse como una búsqueda de justicia, sino como un mensaje disciplinario contra el periodismo.

Asimismo, resalta que no se trata de un recurso para ganar un juicio, sino para elevar el costo económico y emocional de informar sobre temas de interés público para modificar la conducta de los comunicadores.