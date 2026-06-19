La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que la absolución a Israel Vallarta del caso Florence Cassez, es muestra de las ventajas de las elecciones al Poder Judicial de 2025.

Sheinbaum explicó que desde esta absolución se demuestra que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “hace justicia” y “no tiene favoritismo”.

Claudia Sheinbaum habla de la absolución de Israel Vallarta y celebra a la SCJN

Se dio a conocer que el 18 de junio de 2026, Israel Vallarta del caso Florence Cassez fue absuelto luego de haber sido señalado en 2005 como parte de “Los Zodiaco”, una banda de secuestradores.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión argumentando minimización de las víctimas de Vallarta, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación dio la absolución absoluta a Israel Vallarta.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada hoy 19 de junio de 2026 en la mañanera del pueblo, lo que para ella dio pie a celebrar las elecciones del Poder Judicial hechas en 2025.

Sheinbaum explicó que esta decisión, que si bien no perteneció explícitamente a la SCJN sino al órgano del Poder Judicial, era de celebrarse por la imparcialidad que están tomando en beneficio de que la Constitución de México se cumpla, y no en beneficio de algunos.

Asimismo, explicó que el caso Israel Vallarta demuestra “la sensibilidad” que los nuevos ministros electos tienen “es una visión distinta”.

“No le responden a alguien en particular (...) Deben hacer justicia, que se cumpla la Constitución y no que haya favoritismo (...) Es algo bueno y es gracias al cambio en el Poder Judicial”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Actualmente, Israel Vallarta está libre tras su liberación desde el 1 de agosto de 2025, absolución que ya fue ratificada.