La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está trabajando por “el mejor acuerdo posible” para México en el T-MEC.

“Estamos buscando el mejor acuerdo posible para méxico en todas estas condiciones” Claudia Sheinbaum

Desde su mañanera del 3 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum resaltó el trabajo de Marcelo Ebrard, secretario de Economía y su equipo para obtener un acuerdo para la reducción de aranceles.

Asimismo, señaló que se trata de una negociación donde la realidad internacional y de Estados Unidos ha cambiado porque, con la administración de Donald Trump, “prácticamente todo el mundo tiene aranceles”.

Sheinbaum resalta trabajo de Marcelo Ebrard para lograr el “mejor acuerdo posible” en el T-MEC

Claudia Sheinbaum resaltó el trabajo de Marcelo Ebrard para lograr “el mejor acuerdo posible” en el T-MEC con Estados Unidos.

La presidenta reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard y su equipo en las negociaciones en un momento donde Estados Unidos ha impuesto aranceles a casi todos los países para la exportación de productos.

Entre su equipos se encuentran:

Julio Berdegue

Roberto Lazzeri

Altagracia Gómez

Dana Alarcón, representante de México en el Banco Mundial

Asimismo, resaltó que el equipo de negociación del T-MEC está trabajando para lograr un acuerdo que reduzca los aranceles impuestos por Estados Unidos al:

acero

aluminio

autos

“Todos ellos están apoyando para poder alcanzar un acuerdo para la reducción de los aranceles de acero, aluminio y autos” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum resalta diálogo en T-MEC; va por mejor acuerdo tras imposición de aranceles

Claudia Sheinbaum también resaltó que se mantiene un diálogo permanente para la búsqueda del mejor acuerdo para México ante las condiciones impuestas por Estados Unidos.

“Hay un diálogo permanente..estamos buscando el mejor acuerdo posible para méxico en todas estas condiciones” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, se espera llegar a un acuerdo benéfico ante la imposición de aranceles porque “realmente no fue un acuerdo los aranceles, sino fue una decisión unilateral de Estados Unidos”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que México es de los países mejor posicionados con Estados Unidos, ya que “la mayoría de los productos no tienen aranceles”.