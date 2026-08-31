Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que las polémicas relacionadas al exgobernador Rubén Rocha Moya y al caso de huachicol fiscal no han sido parte de las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Ambos temas, huachicol fiscal y Rubén Rocha Moya, no han tenido ningún peso en las negociaciones y la muestra de ello son los avances rumbo a la cuarta ronda de negociaciones, dijo Marcelo Ebrard.

“No ha tenido ningún peso en las negociaciones... no son parte de la conversación… ya estamos organizando la cuarta ronda y somos los más avanzados en las conversaciones... con Estados Unidos…” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Marcelo Ebrard se pronunció al respecto al salir de la plenaria de Morena rumbo al próximo inicio del periodo ordinario de sesiones.

Ebrard descarta temas de seguridad en negociación del T-MEC

Marcelo Ebrard reiteró, como lo ha dicho en ocasiones anteriores, que los temas de seguridad no se abordan en la negociación del T-MEC.

Agregó que si esos elementos fueran importantes “no estaríamos aquí”, en referencia al caso Rubén Rocha Moya o al de huachicol fiscal.

Ebrard presume mayor avance de negociaciones entre México y Estados Unidos

Marcelo Ebrard presumió que México va más avanzado en las negociaciones del T-MEC que Canadá y que le gustaría un mayor avance de Canadá.

Canadá y Estados Unidos rompieron sus negociaciones bilaterales sobre el T-MEC y escalaron a una guerra de aranceles de hasta 50 por ciento.