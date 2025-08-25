Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), adelantó que el trabajo con méxico continúa para seguir mandando más líderes del narcotráfico a Estados Unidos.
Casi al finalizar la conferencia de prensa tras la audiencia de El Mayo Zambada, Terry Cole de la DEA tomó la palabra y dijo que la colaboración con México continuará para mandar a Estados Unidos a más líderes del narcotráfico.
“Nuestro trabajo con el gobierno mexicano no ha terminado, similar a lo que hicimos con Rafael Caro Quintero, que trajimos a Estados Unidos, hay procedimientos en marcha, mientras hablamos”.Terry Cole, director de la DEA
