Como estaba previsto para la audiencia de este 25 de agosto en Estados Unidos, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.

En la audiencia en el tribunal federal en Brooklyn, en Nueva York, El Mayo Zambada se declaró culpable de dos delitos principales:

Conspiración para cometer crimen organizado

Dirigir una empresa criminal continua

Además de su implicación en otros delitos relacionados con narcotráfico.

Mayo Zambada: Ya hay fecha oficial para conocer su sentencia por narcotráfico en Estados Unidos

Durante la audiencia se confirmó que la sentencia del Mayo Zambada está programada para ser dada a conocer el próximo 13 de enero de 2026 en la corte de Brooklyn.

Hasta ahora se prevé que el Mayo Zambada, como el Chapo Guzmán, sea condenado a cadena perpetua.

Previamente, como parte del acuerdo de culpabilidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte en su contra.

El Mayo Zambada admitió haber sido líder del Cártel de Sinaloa (Pamela Cerdeira / X)

Mayo Zambada admite en una carta haber creado el Cártel de Sinaloa y haber pagado sobornos a políticos

Durante su declaración de culpabilidad en la corte de Brooklyn, el Mayo Zambada leyó una carta en la que reconoció haber creado el Cártel de Sinaloa.

El Mayo Zambada confesó que inició su vida criminal en 1969 y admitió que, entre 1980 y 2024, traficó alrededor de 1 millón 500 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

Zambada aceptó haber recibido millones de dólares por el narcotráfico y aseguró que a su mando en el Cártel de Sinaloa pagó sobornos a policías, mandos militares y políticos con el fin de que le permitiera operar libremente.

Asimismo, El Mayo reconoció “el gran daño” que las drogas ilegales han causado al pueblo en Estados Unidos y de México.

“Lo siento por todo eso, y asumo la responsabilidad de mis acciones”, señaló al leer la carta.

El líder del Cártel de Sinaloa aceptó ser sentenciado a cadena perpetua y que se le decomisen 15 mil millones de dólares en bienes y activos.