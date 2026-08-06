Durante la Mañanera del Pueblo de este 6 de agosto, el comité de expertos convocados por Claudia Sheinbaum detalló los países que fueron tomados como referencia para el fracking de bajo impacto ambiental.

Canadá, Estados Unidos, Argentina y Noruega son algunos de los países que han diseñado esquemas de explotación de gas no convencional con menor impacto al medio ambiente.

Claudia Sheinbaum enfatizó que estas acciones del grupo de expertos son meramente investigativas, por lo que aún no se ha autorizado formalmente la explotación comercial de estos yacimientos.

Los cuatro países referentes de México para el innovador método de fracking de Sheinbaum

El método de fracking que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza implementar se define como una técnica de “bajo impacto ambiental” o “sustentable”, fundamentada en innovaciones técnicas registradas principalmente en los últimos cinco años.

A diferencia del fracking tradicional, al que la mandataria se oponía anteriormente por el uso de químicos tóxicos y agua dulce, este nuevo esquema busca garantizar la soberanía energética minimizando los riesgos ecológicos.

El comité de expertos de Sheinbaum analizó las “mejores prácticas” de países que han logrado reducir el impacto de esta técnica:

Canadá: Citado como un modelo donde ciertas regiones han logrado disminuir significativamente el impacto ambiental de la extracción.

Estados Unidos (Pensilvania): Este estado es un referente específico para México en cuanto al manejo de residuos y la reducción de riesgos de contaminación.

Argentina: También forma parte de los países analizados por su experiencia en el desarrollo de este tipo de explotación de gas no convencional.

Noruega: Sheinbaum incorporó a este país como referente debido a sus avanzados desarrollos tecnológicos que pueden fortalecer los proyectos del sector energético en México

Actualmente, el gobierno no ha autorizado la extracción comercial, sino que ha iniciado una fase de exploración y análisis científico en zonas del noreste del país como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas son las características del innovador método de fracking de Sheinbaum

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum analiza la implementación de un método de fracking “sustentable” o de bajo impacto ambiental.

Esta propuesta surge de un comité de 54 expertos que busca alcanzar la soberanía energética y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural de Estados Unidos, que actualmente representan el 75% del consumo nacional.

Los pilares técnicos de este método innovador, que lo diferencian de la fracturación hidráulica tradicional, son:

Uso de agua salada: Se recomienda utilizar agua salada de formaciones geológicas profundas o agua residual, evitando estrictamente el uso de mantos de agua dulce destinados al consumo humano, la agricultura o la ganadería. Protección de acuíferos: Es un requisito indispensable realizar perforaciones y estudios científicos para confirmar que estos depósitos de agua salada no tienen ninguna conexión con los acuíferos superficiales de agua dulce. Reciclaje de líquidos: El plan propone reciclar y reutilizar al menos el 75% del agua empleada en los procesos de fracturación. Aditivos menos contaminantes: Se plantea el uso de sustancias químicas y aditivos que no sean altamente tóxicos ni dañinos para la salud humana o el medio ambiente.