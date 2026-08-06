Claudia Sheinbaum señaló que la postura de México sobre la energía nuclear se definirá en caso de que los estudios sobre fracking concluyan que no es viable por falta de gas o agua salada en las cuencas analizadas.

“Estamos buscando otras opciones con bajos impactos ambientales, hay quien ha optado por la energía nuclear… las opciones que tenemos es el gas no convencional, la otra fuentes de energía que seguimos analizando, no está cerrada la puerta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque la presidenta de México reconoció que la energía nuclear es una opción considerada en países de Europa y Estados Unidos, aclaró que no es su alternativa favorita debido a los impactos ambientales irreversibles que puede generar.

Pese a ello, Claudia Sheinbaum mantiene abierta la posibilidad de evaluar la energía nuclear como fuente para alcanzar los objetivos de soberanía energética de México.

Claudia Sheinbaum mantiene su reserva sobre la energía nuclear

Pese a que Claudia Sheinbaum apuntó a la energía nuclear como una opción para explorar, la presidenta de México mantiene su reserva sobre el tema.

Debido a que en su opinión personal, Claudia Sheinbaum dijo que la energía nuclear no es su opción favorita, esto debido al impacto ambiental, pues en muchos casos estos son irreversibles.

“En particular mi opinión es que la nuclear no es una opción, porque también tiene impacto en muchos casos no reversibles”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese a esto, Claudia Sheinbaum reconoció que la energía nuclear ya es una opción que se maneja en distintas partes del mundo, pues hay países que están optando por la nuclear, como en Europa que se ha abierto a la posibilidad.

Incluso, la mandataria mexicana hablo del caso en Estados Unidos, que se han vuelto a plantear la posibilidad de la energía nuclear, tras años de haberle cerrado la puerta.