La Casa Blanca aceptó el análisis grafológico a la carta de Donald Trump, que habría escrito para Jeffrey Epstein, bajo la aseveración de que es un engaño y negativa del presidente de Estados Unidos.

El cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein y el libro de mensajes que se le enviaron sigue persiguiendo a Donald Trump después de más 20 años, ya que recientemente se hizo pública la carta que habría escrito para el pederasta como regalo.

The New York Times había dado a conocer dicha carta con la afirmación de que fue firmada por Donald Trump, aunque el mandatario negó su existencia e incluso anunció una demanda, como parte de sus múltiples negativas a continuar con el caso Epstein.

Carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein: Casa Blanca acepta análisis grafológico

La portavoz de La Casa Blanca, Karoline Leavitt confirmó en rueda de prensa que están a favor de un análisis grafológico a la carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein, para comparar las firmas.

Esto fue señalado durante la conferencia de prensa que ofreció la tarde de hoy martes 9 de septiembre, cuestionada por medios de comunicación, a quienes enfatizó que la carta no fue escrita por Donald Trump.

Ya que como recordó Karoline Leavitt, debido a que Donald Trump no habría firmado dicha carta es que su equipo jurídico demandó a The Wall Street Journal, quienes dieron a conocer la existencia de la misiva a Jeffrey Epstein.

Sin embargo, la Casa Blanca está abierta a apoyar que especialistas en grafología analicen la firma que asimila al vello púbico en la carta para Jeffrey Epstein y que sería del presidente.

Ya que Donald Trump estaría confiado en el desenlace a su favor referente a la carta de Jeffrey Epstein, pese a que algunos especialistas en grafología han señalado que sus firmas se parecen.

Carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein: Esto dijo el mandatario tras su publicación

Tras la publicación de los demócratas, Donald Trump no aclaró si fue el autor de la carta a Jeffrey Epstein, aunque sí sentenció que es un tema zanjado, por lo que no comentaría nada.

Donald Trump aseguró para la cadena NBC News que ya dio todos los comentarios a su equipo, entre ellos Karoline Leavitt, por lo que el presidente dio el tema por cerrado.

Al respecto fue que Karoline Leavitt dio a conocer la postura de la Casa Blanca en conferencia en donde argumentó que la firma de Donald Trump, “una de las más conocidas del mundo” ha sido así desde hace muchísimos años.

Sin embargo, la misma sí ha cambiado, como ya compararon en la firma de la carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein con otras de su puño y letra cercanas al 2003, fecha en la que el pederasta y empresario iba a cumplir 50 años.