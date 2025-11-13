La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la libertad de prensa en México durante su participación en la convención nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Durante su discurso ante la CIRT, Claudia Sheinbaum destacó que la libertad de prensa y la pluralidad de ideas son elementos esenciales para la democracia y el desarrollo de México.

Claudia Sheinbaum en la convención de CIRT (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Claudia Sheinbaum asiste a convención de CIRT y defiende la libertad de prensa en México

Claudia Sheinbaum defendió la libertad de prensa y dijo que esta es una de las bases de la democracia, además de que destacó la importancia de las diferentes formas de pensamiento.

“Qué bueno que no pensamos igual, qué bueno que hay muchas personas que piensan diferente nuestro país”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que la información ya no debe verse como un privilegio por lo que destacó la nueva Ley de Comunicación y Derechos de las Audiencias.

La presidenta resaltó que los medios tienen el gran papel de abrir sus micrófonos, cámaras y espacios a todas las voces para reflejar la pluralidad de la nación y aclaró que no se censurará.

“Desde el gobierno de México lo decimos con claridad: no reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión”. Claudia Sheinbaum

La libertad de expresión se ejerce plenamente sólo cuando existe debate y diversidad de voces, por lo que Claudia Sheinbaum pidió a los medios escuchar las opiniones de todos.