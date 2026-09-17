Édgar Amador se reunirá el próximo martes 22 de septiembre, a las 8:00 horas, con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado en Palacio Nacional.

De acuerdo con la periodista Leti Robles, el diálogo buscará resolver dudas sobre el Paquete Económico 2027 antes de que el funcionario acuda a su comparecencia pública ante la Cámara Alta.

La intención, según lo informado, es que la presentación posterior sea clara al explicar los puntos clave que conforman el paquete, como el crecimiento económico y la reducción de déficit.

Édgar Amador comparecerá ante el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de septiembre

En una entrevista con Radio Fórmula, el diputado Ricardo Monreal anunció que Édgar Amador comparecerá el 30 de septiembre ante la Cámara de Diputados.

Su presencia formará parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que también participarán otros miembros del gabinete como:

Marcelo Ebrard: Secretario de Economía

Omar García Harfuch: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Mario Delgado: Secretario de Educación Pública

Leticia Ramírez: Secretaria de Bienestar

Édgar Amador Zamora, titular de SHCP (Especial)

Aunque Édgar Amador hizo entrega del Paquete Económico al Senado el 8 de septiembre, hasta ahora no se ha concretado una fecha para su comparecencia en la Cámara Alta.

Édgar Amador presentó los cinco pilares del Paquete Económico 2027

De acuerdo con Édgar Amador, la propuesta de Paquete Económico 2027 la conforman cinco grandes ejes: