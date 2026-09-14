El Congreso tiene previsto recortar casi 20 millones de pesos para viajes de legisladores en 2027, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Esta reducción a los traslados nacionales e internacionales de senadores y diputados equivale al 30.5% del total, quedando la dispersión del recurso de la siguiente manera:

Cámara de Diputados: 14 millones 356 mil 999 pesos

Cámara de Senadores: 12 millones 147 mil 200 pesos

aviones en AICM (cuartoscuro / Mario Jasso)

Cámara de Diputados se lleva el mayor recorte para viajes de legisladores en 2027

En el proyecto del PEF, se señala que el mayor ajuste será en la Cámara de Diputados, pues en 2027 reducirá un 46.5%, al pasar a 14 millones 356 mil 999 pesos de poco más de 26 millones 865 mil.

Por su parte, la Cámara de Senadores prevé un recorte de 39.17% en su presupuesto, al pasar de 19 millones 971 mil 900 pesos en este año a 12 millones 147 mil 200 pesos para el próximo.

La diferencia presupuestal entre el Senado y San Lázaro se debe a que el primero tiene el mandato constitucional de ser corresponsable de la política exterior, lo que significa más viajes de por medio.

Cámara de Diputados (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

¿Cuánto han gastado diputados y senadores en viajes este 2026?

En el caso de la Cámara de Diputados, que tiene presupuestado para este año un total de 26 millones 865 mil 629 pesos, hasta el 30 de junio ha gastado apenas un millón 250 mil 969.62 pesos en:

1 millón 245 mil 19.62 pesos: 19 viajes internacionales

4 mil 950 pesos: 2 viajes nacionales

Por su parte, el Senado tiene autorizado gastar este año hasta 19 millones 971 mil 900 pesos, pero hasta el 30 de junio los senadores gastaron poco más del millón: