El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) solicitó un techo de endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos para 2027 a fin de financiar obras y proyectos de infraestructura en la capital.

De acuerdo con la información, el límite de deudas de 3 mil 500 millones es el mismo que se otorgó a CDMX en 2025 y 2026. La propuesta será turnada al Congreso de la Unión para su discusión.

CDMX pide límite de endeudamiento de 3 mil 500 millones para financiar obras en 2027

La administración de la CDMX propuso un límite de endeudamiento de 3 mil 500 millones en 2027, recursos que estarían destinados a financiar obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la capital.

CDMX propone límite de deudas de 3 mil 500 millones para obras en 2027 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

La propuesta forma parte de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación enviada por la Secretaría de Hacienda al Congreso. Para que el monto pueda concretarse, deberá ser aprobado por diputados y senadores.

Asimismo, la solicitud contempla que la CDMX puedan modificar las condiciones de financiamientos previamente adquiridos mediante esquemas de sustitución o reestructuración de deudas.

Estas alternativas permitirían organizar los compromisos financieros, ampliar los periodos de pago o buscar condiciones que representen un menor costo, sin que ello signifique obtener dinero adicional para realizar nuevos proyectos.

La decisión de recurrir a estos mecanismos de canje o financiamiento dependerá de la situación de los mercados financieros y de los vencimientos establecidos para las obligaciones de la CDMX.