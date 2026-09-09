Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reveló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá vía Zoom una conversación con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.

“Les actualizo, buenos días. La conversación del secretario Howard Lutnick con la presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo programado por condiciones meteorológicas” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard revela que Sheinbaum hablará con Howard Lutnick por Zoom (Marcelo Ebrard en X)

El secretario de Economía anunció así un cambio en la agenda de Sheinbaum, quien esperaba reunirse de manera presencial con el funcionario estadounidense en Palacio Nacional.

Sin embargo, Lutnick no logró arribar a México debido a que su vuelo no pudo completar el trayecto por las condiciones meteorológicas.

¿De qué hablarán Sheinbaum y Howard Lutnick?

Hasta el momento no se han revelado todos los temas que abordarán Claudia Sheinbaum y Howard Lutnick durante su conversación.

Uno de los asuntos que podría estar sobre la mesa son los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos, particularmente en sectores como:

Acero

Aluminio

Automóviles

Conversación de Sheinbaum con Howard Lutnick ocurre en medio de la revisión del T-MEC

La conversación entre Sheinbaum y Lutnick ocurre en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso en el que las relaciones comerciales entre los tres países tienen especial relevancia.

El encuentro también se da después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara el pasado viernes que México no tiene nada que ofrecer a su país, más allá de “tamales picantes y tomates”.

No obstante, Trump afirmó que no contempla interrumpir la relación comercial con México y señaló que mantiene una buena relación con la presidenta Sheinbaum.

El mandatario Donald Trump hizo estos comentarios al responder preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con países que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195,000 millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La semana pasada, Sheinbaum aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido “sus dificultades”, confía en alcanzar un “entendimiento” con Estados Unidos en materia de seguridad y comercio.