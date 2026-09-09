Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostendrán una reunión conjunta con Howard Lutnick este miércoles 9 de septiembre.

Fue el propio Marcelo Ebrard, quien a través de sus redes sociales confirmó que el secretario de Comercio de Estados Unidos llevará a cabo una visita oficial a nuestro país.

“Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el Secretario Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EU, para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

¿De qué temas hablarán Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con Howard Lutnick?

Sin hacer mención al lugar de la reunión de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con Howard Lutnick este 9 de septiembre, se prevé que esta tenga lugar en los salones de Palacio Nacional.

Según informó el secretario de Economía, el tema central del encuentro será al estatus actual de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Además, la reunión tendrá lugar luego de las declaraciones que realizara el presidente Donald Trump, afirmando que México no ofrece nada a Estados Unidos, más allá de “tamales y tomates”.

Por tanto, en la reunión se podría abordar el avance en las negociones del T-MEC, ante las amenazas del mandatario estadounidense de romper relaciones comerciales con nuestro país.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos. (Redes Sociales)

No obstante, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, por lo que la presidenta Sheinbaum y Marcelo Ebrard buscarán reiterar la importancia de la relación comercial entre ambos países.

Esto manteniendo el llamado a la defensa de la soberanía nacional, para no permitir la imposición de tratos en materia económica que puedan afectar a México.