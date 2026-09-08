Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que no se están limitando derechos a las personas con doble nacionalidad y a la vez dijo que las personas extranjeras pueden opinar sobre el país pero no gobernar.

“Yo no creo en esta idea de que un extranjero no pueda opinar ¿por qué no puede opinar sobre México?... el problema es si quiere ser presidente de la república o gobernador de un estado. Eso no está claro en la Constitución actual… dicen que estamos quitando derechos políticos, no…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum puntualizó que hay casos de extranjeros que opinan y que incluso han combatido por México, pero al obtener una segunda nacionalidad se jura defender la bandera de otro país, por lo cual no deberían gobernar México.

Sheinbaum: es de viejos tiempos que los extranjeros no opinen de México

Claudia Sheinbaum dijo que es de viejos tiempos pensar que los extranjeros no pueden opinar sobre la política mexicana.

Incluso señaló que las personas pueden tener tres nacionalidades y pronunciarse sobre México, pero no gobernar.

Sheinbaum: se debe servir a un pueblo en tiempos de injerencia

Sheinbaum dijo que no está claro en la Constitución y que el objetivo que busca con la reforma de doble nacionalidad es que se defina que se renuncia a otra nacionalidad cuando se quiera ser presidente de la república o gobernador.

Dijo que es importante solo servir a un pueblo en tiempos donde hay mucha injerencia.

“No puedes jurar a dos banderas, solo una… solo tienen una patria si quieren gobernar el país”

Sheinbaum dijo que no está mal tener doble nacionalidad y otras oportunidades, pero en México se debería renunciar a una solo en caso de gobernar.

Insistió que al obtener otra nacionalidad se jura a la bandera de otro país o incluso al rey en caso de que haya monarquía.