Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confió en que México pueda alcanzar un acuerdo general sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante las negociaciones previstas para septiembre de 2026.

“Yo diría que, en resumen, siento que estamos avanzando y estimo que en septiembre ya estaremos llegando, por lo menos, no sé si a un acuerdo total o general, pero sí a acuerdos y arreglos que nos permitan seguir avanzando en nuestro comercio y proteger nuestra actividad económica” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

#EXCLUSIVA 🇲🇽🇺🇸 México y EEUU trabajan para alcanzar un acuerdo que coloque al país en una posición preferencial frente a otras economías, afirma Marcelo Ebrard (@m_ebrard), secretario de Economía.



➡️Señala que actualmente se vive un proceso muy intenso, debido a que EEUU está… pic.twitter.com/TlkvfPv1t4 — Azucena Uresti (@azucenau) July 24, 2026

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Ebrard afirmó que, tras concluir la tercera ronda de conversaciones con autoridades estadounidenses, México mantiene ventajas comerciales frente a otros países.

Asimismo, aclaró que la reciente imposición de un arancel del 10% a una parte de las exportaciones mexicanas no representa una medida nueva, sino una renovación técnica de disposiciones previamente establecidas.

Ebrard espera que México obtenga un trato preferencial en la reunión de septiembre

El secretario de Economía explicó que el principal objetivo de la reunión de septiembre con autoridades comerciales de Estados Unidos es lograr que el mayor número posible de productos mexicanos quede exento de estos gravámenes.

Indicó que la estrategia del gobierno mexicano busca evitar una escalada de tensiones comerciales mediante el diálogo, la negociación y el fortalecimiento de la integración productiva de América del Norte.

No obstante, reconoció que los sectores automotriz, del acero y del aluminio continúan siendo los temas más complejos de la agenda bilateral.

“Nuestro objetivo es que México tenga una posición preferencial respecto a los demás países. Ese es el asunto. Independientemente de las normas, las disposiciones y las tarifas, al final lo que queremos es eso” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard agregó que las negociaciones aún se concentran en las reglas de origen y en la definición del esquema arancelario que aplicará a México.

Sin embargo, destacó que, tras esta tercera ronda de conversaciones del T-MEC —que se extendió durante tres días—, el país mantiene las condiciones comerciales que tenía previamente.

México mantiene su liderazgo como principal exportador hacia Estados Unidos

Marcelo Ebrard aseguró que México continúa siendo el principal exportador hacia Estados Unidos, una posición que considera estratégica en medio del proceso de reconfiguración del comercio internacional.

El funcionario destacó que la posibilidad de exportar la mayor parte de los productos mexicanos sin pagar aranceles representa una ventaja competitiva frente a otros países, lo que ha permitido mantener el crecimiento de las exportaciones nacionales.