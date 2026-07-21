El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, informó que el martes 21 de julio inició la tercera ronda de negociaciones del tratado comercial de América del Norte, conocido como el T-MEC.

Por medio de redes sociales, el funcionario federal resaltó que del martes 21 de julio hasta el jueves 23, se llevarán a cabo las mesas de trabajo con representantes comerciales de Estados Unidos.

Con respecto a la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, se ha informado que se tiene previsto que las partes aborden una serie de temas específicos.

Marcelo Ebrard recibe a representantes de Estados Unidos para tercera ronda de negociaciones del T-MEC

En seguimiento al proceso de revisión del T-MEC, el titular de la SE, Marcelo Ebrard, recibió a la delegación de representantes comerciales de Estados Unidos para la tercera ronda de negociaciones del acuerdo regional.

Sobre los trabajos que se llevarán a cabo en la sede de la SE en la Ciudad de México (CDMX), Marcelo Ebrad resaltó que las negociaciones se llevarán a cabo hasta el jueves 23 de julio.

Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del TMEC . Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto. pic.twitter.com/g29Gs1uxsW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2026

Sin embargo, entre los integrantes de la delegación de Estados Unidos que participarán en los trabajos, aún no está presente Jamieson Greer, representante de Comercio del gobierno estadounidense, quien llegará hasta el miércoles 22.

Al dar la bienvenida a la tercera ronda de negociaciones en la que solo participan México y Canadá, el funcionario federal expresó su confianza en que las conversaciones que se efectúen serán fructíferas.

Estos temas se analizarán en la tercera ronda de negociaciones del T-MEC

Cabe destacar que durante la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, las agendas bilaterales de los representantes comerciales de México y Estados Unidos prevén una serie de temas específicos a revisar:

Industria automotriz

Comercio de acero ya aluminio

Temas laborales

Agricultura

Regulación de servicios digitales

Temas de origen del mismo acuerdo

Lo anterior luego de que el gobierno de Estados Unidos declinó a la posibilidad de prolongar el acuerdo comercial y estableció proceder con análisis del T-MEC de forma anual.

En consecuencia, durante los trabajos que se ejecuten en la CDMX, se espera que las partes involucradas busquen resolver temas específicos sin que se ahonde en todo el tratado en conjunto.