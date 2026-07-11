Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, solicitó que Marcelo Ebrard comparezca para informar sobre la estrategia en la renovación del T-MEC, así como del panorama económico que enfrenta el país.

La exigencia fue presentada por Rubén Moreira mediante un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión, al considerar que la situación del T-MEC genera incertidumbre para las inversiones de largo plazo.

Marcelo Ebrard debe comparecer ante Congreso por renovación del T-MEC, exige Rubén Moreira

El diputado Rubén Moreira exigió que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, detalle la estrategia en la renovación del T-MEC, al considerar que no haber logrado la extensión del tratado genera incertidumbre.

Rubén Moreira exige que Marcelo Ebrard comparezca en Diputados por la renovación del T-MEC (Mario Jasso / CUARTOSCURO)

Asimismo, Rubén Moreira pide que el secretario de Economía hable de la desaceleración de la economía mexicana ante las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción trimestral de 0.6% y un crecimiento anual de apenas 0.4%, con afectaciones en sectores como la industria, la manufactura y la construcción.

Moreira advirtió que las recientes revisiones en las perspectivas crediticias de México por parte de agencias calificadoras incrementan la preocupación sobre el desempeño económico del país.

En su opinión, este deterioro puede traducirse en mayores costos para el Estado, menor confianza de los inversionistas y una reducción en la generación de empleos, por lo que se requiere que Ebrard rinda cuentas.

“México no puede enfrentar un escenario de bajo crecimiento, menor confianza crediticia e incertidumbre comercial con discursos triunfalistas. La situación exige responsabilidad, claridad y rendición de cuentas”. Rubén Moreira

Según el diputado Rubén Moreira, el objetivo es establecer un diálogo transparente entre el Congreso y el Ejecutivo para conocer las medidas que se implementarán en materia económica y comercial, específicamente, en el T-MEC.