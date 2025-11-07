La Secretaría de Energía salió en defensa de las operaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex), precisando que Dos Bocas es la refinería que más gasolina produce en México.

Así lo señaló la secretaria de Energía, Luz Elena González, en el marco de su comparecencia ante el Senado de la República en la que abordó los temas que competen a Pemex y CFE.

En lo que respecta a la refinería en Dos Bocas, defendió que esta tiene un nivel de refinación de 270 mil barriles, convirtiéndose en la refinería que más gasolinas produce en el país de todo el Sistema Nacional de Refinación.

Luz Elena González, secretaria de Energía (Mario Jasso )

Secretaría de Energía asegura que Dos Bocas es la refinería que más gasolina produce en México

La Secretaría de Energía también añadió que en Dos Bocas se realizan inversiones que son estratégicas, que hasta ahora ha logrado una producción de 270 mil barriles.

Estos números de Dos Bocas presentados por la Secretaría de Energía superan a otras refinerías de importancia nacional, como Salina Cruz y la refinería de Tula.

Como parte de su participación, dijo que la estrategia financiera construida con Hacienda ha permitido cubrir cerca de 300 mil millones de pesos en pagos, cifra que es equivalente al presupuesto total de seis entidades:

Morelos

Aguascalientes

Nayarit

Querétaro

Quintana Roo

Por la magnitud del pago, señaló que los recursos se han usado de manera responsable en varios mecanismos que den paso a inversiones, desarrollo productivo y fortalezca la plataforma de producción.