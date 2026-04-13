Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó y controló el derrame de la refinería Deer Park del pasado domingo 12 de abril de 2026.

Esto después de que medios locales de Houston, Texas en Estados Unidos reportaran del derrame, el cual fue registrado en el muelle de la refinería, ocasionado por la interacción entre dos barcos, explicó más tarde Pemex.

De acuerdo con Pemex se iniciaron las labores de limpieza en la refinería y estimaron que se tardarán dos días en realizar estas maniobras.

¿Cómo ocurrió el derrame de la refinería de Deer Park de Pemex?

De acuerdo con un comunicado de Pemex, este incidente en la refinería de Deer Park ocurrió por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y el otro que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal.

Lo que finalmente provocó un derrame de diésel, y que fue controlado por Pemex.

Además Pemex detalla que al ocurrir este siniestro se activaron de inmediato sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3.

Pemex estima hasta dos días para la limpieza total de Deer Park

En el mismo comunicado de Pemex estima que las reparaciones y limpieza total será de aproximadamente dos días sin dar más detalles de las maniobras que realizarán en las próximas horas.

Además la petrolera de México asegura que mantiene estrecha comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), y actualmente no hay impacto en el canal de navegación.

Mientras que medios locales como ABC13 Houston (KTRK) señalan que se logró contener y aislar este derrame por el despliegue de barreras, así como la intervención de equipos de emergencia y contratistas especializados de Pemex que actuaron de inmediato.