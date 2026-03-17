Durante la mañana de este martes 17 de marzo se registró un incendio en la barda perimetral de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

En medio de la alerta Pemex informó que ya había sofocado el incendio, el cual fue atribuido a la acumulación de residuos de hidrocarburos arrastrados por lluvias torrenciales e inundaciones recientes.

Pemex atribuye incendio en Dos Bocas a las torrenciales lluvias

Alrededor de las 6:00 de la mañana se registró un fuerte incendio en la barda perimetral del predio 1 del almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Controlan incendio en Dos Bocas; Pemex lo atribuye a lluvias (@Pemex / X )

Tras la alerta generada en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había sofocado el incendio poco antes de las 8 de la mañana.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio pudo ocasionarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburo, derivados de las lluvias torrenciales que se han registrado en la zona.

Así como de las inundaciones registradas en los recientes días en la entidad tabasqueña.

Pese a las imágenes difundidas, Pemex descartó afectaciones en las instalaciones de almacenamiento y señaló que las condiciones operativas son “normales”.

Sin embargo, destacó que continuarán realizando las verificaciones como parte de sus protocolos de seguridad industrial y de protección ambiental con el objetivo de descartar riesgos adicionales.

Habitantes de Paraíso preocupados por el riesgo que genera la refinería en Dos Bocas

A través de las redes sociales se difundieron varios videos que muestran las intensas llamas que se registraron en la refinería Olmeca.

En entrevista con Azucena Uresti, Cindy Barjau -madre de familia- relató como los habitantes de la zona reportaron presencia de fuego y densas columnas de humo provenientes de las instalaciones.

Cindy Barjau reveló que alrededor de las 6 a.m. se fue la luz y después se escuchó un estruendo, algo que es común en la zona.

Sin embargo, poco después se reportó el incendio y aseguró que había un “fuerte olor a combustible” y mucho ruido.

Cindy Barjau se mostró preocupada y es que cerca del incendio se encuentra la primaria Abías Domínguez Alejandro y el kínder Agustín Melgar.

Ante el riesgo, los padres de familia optaron por no llevar a sus hijos a la escuela, pese a que las clases no se suspendieron.

A pesar de la fuerte lluvia que comenzó desde la noche anterior, el fuego se intensificó lo que provocó preocupación entre la población.

Habitantes de Paraíso reportaron que tras lo ocurrido en la refinería hay drenajes que están expulsando crudo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido alguna comunicación oficial para informar a los habitantes sobre este hecho.