Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que el mantenimiento de la Refinería Deer Park concluirá en diciembre de 2025, con el objetivo de producir 30 mil barriles más por día.

Desde su comparecencia en la Cámara de Diputados, señaló que adquisición de la refinería de Deer Park en Texas formó parte de la estrategia de 2018 para rescatar a las empresas públicas de Pemex y CFE.

“Es totalmente de México“, dijo Víctor Rodríguez Padilla con respecto a la refinería Deer Park ubicada en Estados Unidos.

Víctor Rodríguez: Reestructuración de deuda, eje central para fortalecer las finanzas de Pemex (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Refinería Deer Park producirá más barriles tras concluir obras de mantenimiento en diciembre en 2025

Víctor Rodríguez Padilla señaló que la refinería de Deer Park se mantiene en operaciones, contabilizando una producción de 88 millones de barriles de crudo hasta el mes de junio de 2025.

De igual forma, informó que la refinería de Deer Park tiene una capacidad instalada de 340 mil barriles por día, aunque actualmente su capacidad se ha visto de 270 mil a 280 mil barriles por día.

Por ahora, la refinería Deer Park está sujeta a un mantenimiento que continuará en los próximos dos meses, con una fecha estimada de termino para diciembre de 2025.

Víctor Rodríguez Padilla también señaló que el costo de este mantenimiento sería de alrededor de 500 millones de dólares, los cuales serán cubiertos con recursos generados por la propia refinería, evitando gastos con el presupuesto público.