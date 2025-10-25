Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmó que está “totalmente terminada” la refinería Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco.

Según señaló, la construcción de la refinería Dos Bocas formó parte de los recursos destinados para aumentar las reservas y modernizar el actual Sistema Nacional de Refinación.

En ese contexto, Víctor Rodríguez confirmó que la refinería Dos Bocas de Pemex está “totalmente terminada”, por lo que está ya se encuentra en un proceso gradual de “arranque”.

Víctor Rodríguez: Reestructuración de deuda, eje central para fortalecer las finanzas de Pemex (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Víctor Rodríguez proyecta producción de 340 mil barriles diarios en la refinería Dos Bocas de Pemex

Aunque Víctor Rodríguez reconoció que el arranque de la refinería Dos Bocas de Pemex sería gradual debido a la complejidad del instrumento tecnológico, precisó que Petróleos Mexicanos utiliza la “mejor tecnología”.

En ese contexto, dijo que la capacidad instalada de la refinería Dos Bocas es de 340 mil barriles por día, una cifra que se asemeja a la producción de la refinería de Deer Park en Texas.

Por el momento, la refinería Dos Bocas procesa 230 mil barriles por día, con máximos de 240 mil barriles por día, es decir, casi un 65% de su capacidad ; por ello, el objetivo es subir la producción de manera gradual.

A su explicación, Víctor Rodríguez añadió que el inicio de las operaciones en la refinería Dos Bocas no implica forzar los motores ni las calderas para comenzar a producir, sino iniciar con pruebas de diseño.

Finalmente, señaló que Dos Bocas de Pemex contribuirá al incremento en el procesamiento de crudo y al aumento en la producción de gasolina, diésel y turbosina.