Padres de familia se han manifestado para exigir la reubicación de un par de escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas de Pemex, debido a los riesgos a la salud que representa, ante lo cual el gobierno de Tabasco ya respondió.

“Es un asunto que no es tan fácil, pedir una reubicación de esta magnitud como la están planteando algunos que quieren sacar el jardín de niños y las escuelas de donde están, no es tan fácil” José Ramiro López Obrador. Secretario de Gobierno de Tabasco

Gobierno de Tabasco descarta mover escuelas cercanas a refinería Dos Bocas

En junio de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco y desde entonces, los padres de familia de 2 escuelas en han solicitado la reubicación de los planteles.

Ante las demandas de los padres de familia que han exigido mover las escuelas que están a menos de 10 metros de la planta de Pemex, el gobierno de Tabasco ya dio una respuesta poco satisfactoria.

Lo anterior debido a que el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, descartó la posibilidad de reubicar los planteles escolares dada la complejidad que implica una acción de esa magnitud.

“Los ciudadanos van a seguir viviendo ahí, al menos que quieran que se construya toda esa parte de Paraíso para fuera de Paraíso" José Ramiro López Obrador. Secretario de Gobierno de Tabasco

En especial porque dejó entrever que el acceder a mover las escuelas, implicaría hacer lo mismo con los asentamientos urbanos en Paraíso que se ubican en los alrededores de la refinería, lo que dijo, “no es tan fácil”.

En ese sentido, José Ramiro López Obrador insistió en rechazar la reubicación del jardín de niños y la primaría, por lo que dijo que habría que replantear el asunto para buscar alguna otra solución.

🗳️📌 REFINERÍA DOS BOCAS AFECTA A ESCUELAS Y EL GOBIERNO LO MINIMIZA



Padres de familia en Paraíso, Tabasco, pidieron reubicar dos escuelas.



Y es que están pegadas a la Refinería Olmeca de Dos Bocas.



Un jardín de niños y una primaria.



Argumentan humo constante y ruido.… pic.twitter.com/hQdOMknqZV — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) February 7, 2026

Padres se reunieron con autoridades por reubicación de escuelas cercanas a Dos Bocas

En las últimas semanas, los padres de familia de 2 escuelas en Paraíso, Tabasco, se han manifestado para exigir la reubicación de los planteles dada su cercanía con la refinería Olmeca de Dos Bocas.

Lo anterior debido a que acusan que la cercanía de la planta refinadora de petróleo con un jardín de niños y una escuela primaria, representa un alto riesgo para la salud de niños, docentes y personal administrativo.

Refinería Dos Bocas (Cortesía )

Los padres del jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro aseguran que los menores sufren mareos, náuseas y problemas respiratorios por los olores de gas, ruido constante y partículas en el aire.

El 4 de febrero, se celebró una reunión entre padres y representantes de la Secretaría de Educación Pública y del gobierno estatal, en la que se plantearon medidas de mitigación.

No obstante, se reporta que no se ofreció una solución definitiva para la reubicación, además de que se denuncia que no se establecieron acuerdos concretos y solo prevalece la incertidumbre.