Durante la sesión de hoy martes 4 de noviembre de 2025, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alzaron la bandera de la generación Z durante la protesta de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Puntualmente, fue el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, acompañado de integrantes de su bancada, quien durante su discurso manifestó que hoy en día son los jóvenes de la generación Z los que “levantan el puño” para pedir justicia por los hechos que suceden en el país.

Ante esto, pidió que “no esperen” a que otra persona sea asesinada para reaccionar a la violencia en el país, pues aseguró que la generación Z es la que “hace ruido” mientras otros guardan silencio.

“Aquellos jóvenes que hoy levantan el puño: No permitamos que nos digan que esperemos. No esperemos a que otro muera para reaccionar. Hoy es nuestro día. Hoy somos los que hacemos ruido cuando otros prefieren callar”. Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla

Diputados del PRI buscan sumarse a la generación Z en protesta por Carlos Manzo

Este martes, diputados del PRI alzaron la bandera de la generación Z, como parte de sus protestas en el Congreso por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla aseguró que los jóvenes “quieren justicia y acción”, por lo que aseguró que los integrantes de la generación Z “están más despiertos que nunca”.

Con este llamado, el priista Gutiérrez Mancilla reiteró que la generación Z “ya despertó”, asimilando esta situación con las protestas realizadas por grupos de agricultores.

El diputado del PRI, arropado por su bancada, instó a los jóvenes a manifestarse en contra del gobierno actual, como parte de la línea que sigue la protestas convocada por el movimiento generación Z.

“Queremos justicia, queremos acción... Los jóvenes hoy estamos más despiertos ¡Ya despertaron los jóvenes! ¡Ya despertaron los campesinos! Vamos a sacar a Morena ¡Fuera Morena! ¡Fuera narcopolíticos!“. Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla

No obstante, es importante recordar que este mismo movimiento ha reiterado que no sigue una línea partidista, alejándose así de cualquier movimiento político.

Esto toda vez que su única finalidad es protestas por el impuesto de 8% a los videojuegos -algo que han calificado de “injusto”- pues señalan que países como Japón, donde estos juegos son populares, tienen una tasa delictiva muy baja.