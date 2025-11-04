La bandera del anime One Piece aparece en las protestas de estudiantes en Morelia, Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El pasado 1 de noviembre durante un evento público Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan fue asesinado por múltiples impactos de bala frente a cientos de personas que estaban presentes.

Este hecho causó indignación en la población de Michoacán lo que causó una ola de protestas, incluso de estudiantes que pertenecen a la llamada generación Z han participado utilizando como estandarte un bandera de una animación japonesa llamada One Piece.

Por esta razón una bandera de One Piece aparece en las protestas de estudiantes en Morelia, Michoacán

Durante las protestas en Morelia, Michoacán del pasado 3 de noviembre, estudiantes ondearon la bandera de One Piece como parte de un movimiento de jóvenes global que están en desacuerdo con sus gobiernos.

La primera ocasión que se utilizó esta bandera como estandarte juvenil de protesta ocurrió en Singapur en el marco de las manifestaciones en favor de Palestina.

Asimismo, en Indonesia en agosto de este 2025 también los jóvenes de la generación Z utilizaron esta bandera del anime de One Piece como un símbolo de descontento, libertad y justicia.

Ahora en el entorno mexicano se utiliza esta bandera de One Piece como un símbolo de “rebeldía y libertad” inspirado en el anime, donde los personajes que son piratas desafían un “gobierno mundial” opresor en la caricatura japonesa.

Y ahora lo utilizan en medio de las protestas para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

París, Roma, Yakarta, Nueva York, Katmandú… y ahora, Morelia.



Estudiantes izan la bandera de One Piece, el emblema de una Generación Z que resiste: jóvenes que rechazan la corrupción, la indolencia, la censura.



Para Sheinbaum, son “provocadores de la derecha”.

Para muchos… pic.twitter.com/ZgGj91PiBy — Alejandra Escobar (@AleEsat) November 4, 2025

Por el momento se esperan que haya más protestas estudiantiles en torno a este asesinato de Carlos Manzo, como de la Facultad de Derecho después de las 7:00 de la mañana con un paro de labores.

Así como otra protesta el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX), en señal de hartazgo de a las acciones de los gobiernos.